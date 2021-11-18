نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت بين 11 و14 الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 11 و 14 تشرين الثاني؛ وأظهرت النتائج وجود ست وخمسين (56) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 11/11/2021 كالتالي:

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية)

” رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

” رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (جميعها سلبية)

” رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 12/11/2021 كالتالي:

”

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة EW رقم 8980 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

” رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 13/11/2021 كالتالي:

” رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 14/11/2021 كالتالي:

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : شركة UBD رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

” رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام