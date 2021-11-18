العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين بالخليل في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2021 - 16:22

العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين بالخليل في الضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 18 November، 2021
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

منعت قوات العدو الإسرائيلي الخميس المزارعين من العمل في أراضيهم في منطقة الطبقة جنوب غرب الخليل بالضفة المحتلة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال ومستوطنين منعوا المزارعين من العمل في أراضيهم، وأوقفوا معدات الحفر عن العمل في منطقة الطبقة غرب بلدة دورا”.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال برفقة مستوطني مستوطنة نجاهوت المقامة على أراضي المواطنين بين قريتي دير سامت، وبيت عوا، يمنعون المواطنين من العمل في أراضيهم بشكل شبه يومي”.

من جهة أخرى، أغلقت قوات العدو الطريق المؤدي إلى منطقة شعب البطم شرق يطا، وصورت مساكن الفلسطينيين.

المصدر: وكالة وفا

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