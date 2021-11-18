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November 18 2021 - 08:08

كورونا في مصر.. تسجل أعلى حصيلة للوفيات الجديدة منذ تموز/يوليو 2020

منذ 36 mins 18 November، 2021
كورونا في مصر
عربي وإقليمي - مصر

سجلت مصر، الأربعاء، أعلى حصيلة للوفيات الجديدة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” منذ أواسط يوليو 2020 حيث تجاوز هذا المعدل لأول مرة منذ ذلك الحين مستوى 70 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 960، مقارنة مع 941 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 346808.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 71 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 69 حالة في بيانات الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 19707  أشخاص.

كما أفاد مجاهد بخروج 654 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 289533 شخصا.

المصدر: وكالات

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