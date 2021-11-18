رغم ” الضغوطات القصوى”.. صادرات ايران لروسيا بلغت 800 مليون دولار

سلط تقرير لوكالة “فارس” الضوء على العلاقات التجارية الروسية الايرانية في سنة 2020 في ظل الاجراءات المشددة للحظر الاميركي، منوهة الى أن الصادرات السلعية لروسيا قد بلغت 800 مليون دولار وهو رقم قياسي.

وبيّن التقرير الذي نشرته “فارس” اليوم الاربعاء، أن صادرات ايران الى روسيا صعدت من 390 مليون دولار في سنة 2019 الى 800 مليون دولار في 2020 وذلك بالرغم من سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها اميركا.

ولفت الى أن الصادرات الايرانية الى روسيا الاتحادية نما نحو 105 بالمئة على اساس سنوي.

وحول هذا الموضوع يرى ” مصطفى طالب بور” مستشار الشؤون الدولية لنائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني ( البرلمان) أن الاتفاقية المشتركة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي ونيل ايران العضوية المؤقتة في الاتحاد أشاعت أجواء إيجابية وملحوظة لدى ذهنية التجار الايرانيين فضلا عن فرض التعرفة الجمركية التفضيلية أوجد فضاء تنافسيا بين اولئك التجار في السوق الروسية.

وشملت البضائع الايرانية المصدرة الى روسيا في 2020 ، الفواكه بقيمة 104 ملايين دولار و الخضراوات 52 مليون دولار والمكسرات 78 مليون دولار والمواد الغذائية الصناعية 31 مليونا و المواد الانشائية 17 مليونا و البتروكيماوية 23 مليون دولار والى ما ذلك.

وأعتبر التقرير بالرغم من أن الرقم القياسي المحقق، فإن حصة ايران من السوق الروسية لاتزال ضئيلة وتحديدا 0.4 بالمئة وتتبوأ المرتبة 41 بالمئة في الترتيب، من اصل مجموع واردات روسيا من دول العالم في سنة 2020، البالغة 231.6 مليار دولار.

ويرى أن الروس يرغبون بزيادة الورادات من ايران، وتوفير السلع منها لتقليل الاعتماد من توريد مثيلاتها من الاتحاد الاوربي بهدف ابطال مفعول الضغوطات الاوروبية والاميركية عليها.

وحول واردات ايران من روسيا أكد التقرير أنه تم خلال سنة 2020 توريد مواد غذائية (شعير وقمح وزيوت الطهي واللحوم) بقيمة 674 مليون دولار وأعلاف 239 مليون دولار ومواد خام (ورق وخشب وحديد وقطران وصلب) 186 مليون دولار والمنتجات الصناعية ( قطعات المفاعلات النووية ومعدات الملاحة البحرية وآلات الخراطة و..) 91 مليون دولار.

المصدر: وكالات