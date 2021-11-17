السيد ابراهيم رئيسي للكاظمي: لا ينبغي المساس بوحدة واستقرار العراق

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي ان موقف طهران المبدئي والثابت يرتكز على دعم استقلال وأمن والسيادة الشعبية في العراق.

وأشار آية الله رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى العلاقات العريقة والوثيقة القائمة بين البلدين، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف دوما الي جانب العراق حكومة وشعبا، لافتا ان وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي ولا ينبغي المساس بهما.

وأضاف رئيس الجمهورية الإيرانية “ان أعداء شعوب المنطقة لا يريدون الأمن والاستقرار والتقدم للشعب العراقي، وهم يسعون وراء أهدافهم الشريرة من خلال إثارة الفتن، لذلك يجب على الجميع أن يتحلى باليقظة لمثل هذه المؤامرات”.

واعتبر السيد رئيسي “انه من الضروري استخدام كافة الطاقات من أجل إرساء الهدوء والاستقرار في العراق، وقال “نحن نعتبر مبدأ الانتخابات إنجازا هاما في اطار سيادة الشعب العراقي على مصيره، وقد أكدنا دائما ضرورة تحديد مصير الشعوب من خلال صناديق الاقتراع، وفي هذا السياق ندعم حل أي غموض من خلال العملية السياسية وبشكل قانوني وشفاف”.

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الاتصال عن تقديره لدعم ايران الثابت للشعب العراقي، وقال “ان رؤية الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت دوما ترتكز علي استقرار و الحفاظ على أمن العراق”.

المصدر: وكالة تسنيم