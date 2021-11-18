أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 18-11-2021

البناء

• نقل دبلوماسي عربي عن مسؤول أميركي تعليقه على معارك مأرب والحديدة بالقول، ليس بيدنا ما نقدمه للسعوديين سوى النصيحة ونصيحتنا هي أن يفعلوا ما فعلناه في أفغانستان، فلا هم أقوى منا ولا طالبان أقوى من أنصار الله «ومن ساواك بنفسه ما ظلمك» وخير البر عاجله.

• علق مرجع قانوني سابق على توضيحات مسؤول مالي كبير رداً على الاتهامات التي طالت ذمته المالية بالقول، إن عدم المساس بالمال العام هو نصف مسؤولية الموظف لكن عدم استعمال الوظيفة للثراء عن طريق فريق ثالث تردد ذكره كثيراً في المرافعة هو النصف الثاني، وهو لم يقل لنا هل حدث ذلك؟

النهار

• عُلم أنّ وزيراً سيادياً سابقاً موجوداً في دولة أوروبية، نُميت إليه أجواء مقلقة عن الوضع اللبناني في هذه المرحلة.

• حُسم خيار التحالف الانتخابي بين مكوّنين أساسيين كانا في 14 آذار في الجبل.

• ينقل بأن لقاءات واتصالات قياديين من حزبين أساسيين ستعاوَد في الأيام المقبلة، وتحديداً على صعيد التحالف الإنتخابي.

• قال مرجع سياسي خلال لقائه برئيس حزب مسيحي، أنه لا زال يفضّل التحالف السياسي والإنتخابي مع مرجع حكومي سابق ورئيس تيار سياسي، وهو بانتظار عودته.

اللواء

• ما تزال إدارة دولة كبرى تعطي الأولوية للجهد الدبلوماسي في مقاربة ملفات المنطقة، على الرغم من الضربات الموضعية المحددة.

• يرجح مرشحون للانتخابات أن تدخل المحروقات المجمعة على أسعار دنيا، أيام الدعم، لا سيما المازوت معترك الإغراءات لكسب الأصوات!

• رجحت حسابات حزبية وانتخابية تعيين وزير سابق في منصب أكاديمي للترضية والحفاظ على البعد الجغرافي للخطوة..

الجمهورية

• أكد قيادي في حزب بارز أن الإتصالات لم تنقطع مع مرجع رئاسي لتبادل الإيضاحات والشروحات حول مسائل مطروحة.

• لم تنجح المساعي التي بذلت لتجاوز العقبات التي حالت دون إحياء تفاهمات سابقة بين أحزاب تقليدية لخوض الإنتخابات النيابية المقبلة معاً.

• لم يبت رئيس حزب بعد بأسماء المرشحين الى الإنتخابات في انتظار نتيجة الطعن بقانون الإنتخاب الذي تقدم به التيار وتحديد موعد الإنتخاب.

المصدر: صحف