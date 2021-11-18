الدبيبة يتهم بلجيكا بمحاولة “وضع اليد” على أموال ليبية مجمدة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2021 - 08:08

الدبيبة يتهم بلجيكا بمحاولة “وضع اليد” على أموال ليبية مجمدة

منذ 38 mins 18 November، 2021
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عربي وإقليمي - ليبيا

اتهم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، بلجيكا بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمدة بقرار أممي منذ 2011.

وقال الدبيبية خلال جلسة لمجلس الوزراء “لدينا مشكلة مع بلجيكا (…) بلجيكا دولة متقدمة ولكن هناك ثغرات (…) الطمع في أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا”.

وأضاف: “السلطات البلجيكية وأنا أعلنها هنا رسميا، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا”.

وتابع: “لا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا أو السطو عليها”.

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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