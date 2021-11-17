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November 17 2021 - 18:48

اطلاق نار على شاب فلسطيني في القدس بذريعة تنفيذه عملية طعن

منذ 25 mins 17 November، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

أطلقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي النار على شاب فلسطيني في القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن أصاب خلالها شرطيين إسرائيليين اثنين.

واعلنت شرطة الاحتلال إصابة اثنين من عناصرها بجروح طفيفة ومتوسطة بعد تعرضهما للطعن.

ووقع الحادث في شارع الواد في القدس القديمة وأن قوات الاحتلال أغلقت القدس القديمة وابواب المسجد الأقصى ومنعت الوصول الى مكان اطلاق النار.

وحتى اللحظة لم يفيد الارتباط المدني الفلسطيني بارتقاء شهيد برصاص الاحتلال في القدس، ومن المقرر أن يصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة، بهذا الشأن.

المصدر: وكالة معاً

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