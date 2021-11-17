الجيش: توقيف مطلوبين في حي السلم اطلق احدهما النار على نفسه اثناء توقيفه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 17 2021 - 18:48

الجيش: توقيف مطلوبين في حي السلم اطلق احدهما النار على نفسه اثناء توقيفه

منذ 41 mins 17 November، 2021
63d3b11671f8be22b5c9bcb0e956011e
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 16/11/2021، أوقفت دورية تابعة لمديرية المخابرات في منطقة حي السلّم المواطن (ع.ع)، خلال عملية دهم مخزن مخدرات عائد له، وضبطت داخله كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة الحربية والذخائر. كما أوقفت الدورية في المنطقة عينها السوري (ع.م) وهو مطلوب بجرائم سرقة دراجات نارية وترويج المخدرات وتعاطيها، وضبطت كمية منها داخل حقيبة كان يحملها، وأثناء محاولة التوقيف أطلق النار على نفسه، ونقل إلى المستشفى للمعالجة.

وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة