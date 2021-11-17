الجيش: توقيف مطلوبين في حي السلم اطلق احدهما النار على نفسه اثناء توقيفه

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 16/11/2021، أوقفت دورية تابعة لمديرية المخابرات في منطقة حي السلّم المواطن (ع.ع)، خلال عملية دهم مخزن مخدرات عائد له، وضبطت داخله كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة الحربية والذخائر. كما أوقفت الدورية في المنطقة عينها السوري (ع.م) وهو مطلوب بجرائم سرقة دراجات نارية وترويج المخدرات وتعاطيها، وضبطت كمية منها داخل حقيبة كان يحملها، وأثناء محاولة التوقيف أطلق النار على نفسه، ونقل إلى المستشفى للمعالجة.

وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام