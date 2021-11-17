تجمع العلماء: لاطلاق البطاقة التمويلية ولو بتمويلها من أموال صندوق النقد

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر الاجتماع الأسبوعي لمجلسه المركزي، الحكومة اللبنانية الى “إطلاق البطاقة التمويلية فورا، ولو بتمويلها من الأموال التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي لأن الوضع الكارثي سيولد الانفجار الذي ستكون عواقبه وخيمة على الوطن والمواطنين، وبإعادة النظر في مسألة رفع الدعم عن الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة وإعطاء الأموال اللازمة لصندوق الضمان الاجتماعي الذي أصبح له بحسب معلوماتنا أكثر من سنة لم يصرف قرشا واحدا للمواطنين”.

وشكر التجمع الحكومة العراقية على “مصادقتها على إمداد لبنان بخمسمائة ألف طن من زيت الغاز لتوليد الكهرباء”، داعيا الدولة اللبنانية الى “فتح مسارات أخرى لمساعدات يمكن أن تقدم لنا من بلدان عرضت علينا المساعدة لكن لم تحصل بسبب الحظر الأميركي الجائر”.

واستنكر “إيقاف دولة الكويت إمدادات الجمعيات الخيرية الكويتية للشعب اللبناني المستضعف، والتي تذهب في غالبيتها للفقراء والأيتام والمستضعفين، هذا التصرف الذي لم نكن نعهده سابقا من الكويت التي لها أياد بيضاء في مساعدة اللبنانيين وندعوها لإعادة النظر في هذا القرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام