النفط يتراجع مع تدعم توقعات السحب من الاحتياطيات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهر تقرير أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما قد يكثف الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسحب من احتياطيات الطوارئ النفطية من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب وكالة “رويترز” تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا بما يعادل 0.7 في المئة إلى 80.19 دولار للبرميل، وذلك بعد خسارتها 12 سنتا أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 81.93 دولار للبرميل، مبددا مكاسب بلغت 38 سنتا أمس.

ويدرس الرئيس الأمريكي السحب من الاحتياطيات الإستراتيجية للنفط لتهدئة أسعار البنزين التي سجلت ارتفاعات قياسية في كاليفورنيا هذا الأسبوع. لكن آراء المشرعين متباينة بشأن ما إذا كان ذلك ضروريا. والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويقول محللون إن السحب من الاحتياطي الإستراتيجي لن يحقق سوى انفراجة مؤقتة في السوق، والمطلوب هو زيادة المعروض من الولايات المتحدة أو من منتجي النفط الصخري أو من أوبك.

وقالت مصادر بالسوق إن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت انخفاض مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

المصدر: سبوتنيك