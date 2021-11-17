منصور: لإنهاء الجداول وحل مهزلة الـ 90 دولارا للاساتذة المتعاقدين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2021 - 11:10

منصور: لإنهاء الجداول وحل مهزلة الـ 90 دولارا للاساتذة المتعاقدين

منذ 6 mins 17 November، 2021
اخبار
لبنان

اعتبر منسق “حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي” حمزة منصور أن “كل الوعود تضيع بسبب تقصير وزارة التربية في إعداد الجداول”. وتوجه الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في بيان، بالقول: “كم يكلفك لقاء وزير المال لحسم رفع أجر الساعة؟ هل حفل الإرشاد والسفر والاجتماعات مع سفراء اليابان وأساتذة الجامعة اللبنانية لساعات ومع ممثلي المدارس الخاصة يوميا أهم من حقوق  آلاف المعلمين المتعاقدين والملاك؟”.
وقال: “لم أكن أتصور أن وزير التربية يمكن أن يتعامل مع قضية مهمة وحساسة ووطنية ومأسوية بهدوء وبرودة أعصاب. هل أنتم بحاجة إلى نصائحنا لإعلان حال طوارئ خلال الأسبوع الحالي في وزارتكم ودفع الموظفين إلى إنهاء الجداول لحل مهزلة الـ 90 دولارا، ثم السفر إلى وزير المال لتوقيع كتاب رفع أجر الساعة الذي قضى على الوعد به أكثر من شهر ونصف الشهر؟ أو أن الاجتماعات واللقاءات مع وفود ثانوية هي الأكثر أهمية؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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