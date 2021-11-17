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November 17 2021 - 11:10

وزير الخارجية بحكومة طالبان للكونغرس: تنفيذ اتفاق الدوحة يفتح فصلا جديدا بعلاقاتنا بواشنطن

منذ 11 mins 17 November، 2021
طالبان
أخبار دولية - افغانستان

أكد وزير الخارجية بحكومة طالبان المؤقتة أمير خان متقي للكونغرس الأميركي، أن “التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة سيفتح فصلا جديدا من العلاقات بين حكومتي البلدين”، مطالبا الإدارة الأميركية “برفع العقوبات عن الأصول الأفغانية”.

وقال متقي، وفقا لبيان صدر عن الخارجية الأفغانية الأربعاء إنه “بصفتي ممثلا للحكومة الأفغانية الجديدة، أقدم لكم (الكونغرس) تحياتنا وأود أن أشارككم بعض الأفكار حول علاقاتنا الثنائية.. ونعتقد أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة يمكن أن يفتح فصلا جديدا من العلاقات الإيجابية بين حكومتين وشعبي البلدين”.

وأضاف أن “الحكومة الجديدة في أفغانستان تهتم بإقامة علاقات إيجابية مع جميع حكومات العالم بما فيها الإدارة الأميركية”، لافتًا إلى أن “فرض الولايات المتحدة عقوبات على أصول المصرف الأفغاني المركزي يتعارض مع اتفاق الدوحة بين واشنطن وطالبان”. وطلب متقي من حكومة الولايات المتحدة أن “تتخذ خطوات مسؤولة تجاه معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان”.

المصدر: سبوتنيك

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