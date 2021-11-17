روسيا تسجل رقمًا قياسيًا في حالات الوفاة اليومية بكورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا الأربعاء، تسجيل 36626 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 9182538 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 36626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 9182538 “.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 2966 ، و96 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 2793، فيما سجلت ضواحي موسكو 1785 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وتابع المقر في بيانه “غادر 36388 شخصًا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 7882836 شخصًا”. وأشار المقر إلى تسجيل 1247 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 259084 شخصًا.

جدير بالذكر أن روسيا سجلت يوم السبت الماضي أعلى معدل وفيات يومية بكوفيد-19 وذلك بإحصاء 1241 حالة وفاة.

المصدر: سبوتنيك