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November 17 2021 - 08:06

اتفاق تعاون بين سوريا والإمارات لتنشيط التبادل التجاري

منذ 56 mins 17 November، 2021
Syria Emirates
اقتصاد - صفحات منوعة

وقع مجلس الأعمال السوري الإماراتي وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين الإماراتية اتفاقية لتنشيط التعاون بين الجانبين ودعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في سوريا والإمارات.
وتنص الاتفاقية التي وقعت في الجناح السوري في معرض “إكسبو 2020 دبي” اليوم على تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي والعمراني بين الطرفين لتطوير ريادة الأعمال مع التركيز على التنمية المستدامة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة، حسب ما ذكرت سانا.
ووقع الاتفاقية كل من محمد غزوان المصري رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي وخلفان أحمد مسفر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بحضور غسان عباس سفير سوريا في الإمارات والمفوض العام للجناح السوري في “إكسبو دبي 2020” ومدير الجناح المهندس خالد الشمعة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة سوريا في معرض “إكسبو دبي 2020” وعقب الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين السوري والإماراتي منذ انطلاق المعرض بداية الشهر الماضي.

المصدر: مواقع اخبارية

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