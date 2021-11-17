بسبب تلوث الهواء الخطير في نيودلهي.. الهند تفرض “العمل من المنزل”

طلبت المحكمة العليا في الهند من السلطات إغلاق المكاتب في العاصمة والمدن المجاورة، وذلك لتحويل الملايين للعمل من منازلهم في محاولة للحد من تلوث الهواء الخطير.

وجاء ذلك بعد أن اتخذت سلطات مدينة نيودلهي، التي تكافح ضبابا ساما منذ أوائل نوفمبر، إجراءات طارئة يوم السبت، إذ أمرت بإغلاق المدارس وتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام.

وأمرت المحكمة العليا بإجراءات لوقف حركة المركبات الغير ضرورية، وخفض التلوث الناجم عن الصناعات والحد من الغبار.

هذا وكانت المحكمة قد سعت أيضا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على حرائق نفايات المحاصيل في ولايات هاريانا والبنجاب وأوتار براديش المجاورة، والتي أشعلها مئات الآلاف من المزارعين.

مؤشر جودة الهواء عند مستويات خطيرة!

وبلغ مؤشر جودة الهواء 343 على 500 في دلهي، وهو ما يدل على ظروف “سيئة للغاية”، الأمر الذي يمكن أن يسبب أمراض الجهاز التنفسي عند التعرض له لفترات طويلة.

وشهدت العاصمة أيضا ظروفا قاسية أواخر الأسبوع الماضي مع انخفاض درجات الحرارة ووصول المؤشر إلى 499.

المصدر: وكالات