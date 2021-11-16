الخارجية الروسية: نحن على اتصال مع أرمينيا وأذربيجان لنقل الوضع للمجرى السلمي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء أن “موسكو على اتصال مع سلطات أرمينيا وأذربيجان من أجل تهدئة التوتر السائد على الحدود بين البلدين”.

وقالت الوزارة “نحن على اتصال مع الطرفين لنقل الوضع إلى المجرى السلمي في أقرب وقت ممكن”.

وتفاقم الوضع على الجانب الشرقي من حدود أرمينيا مع أذربيجان في مقاطعة سونيك في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن إحباط محاولة العسكريين الأذربيجانيين ضمان تقدم مواقعهم العسكرية باتجاه أرمينيا، وذكرت الوزارة أن روسيا توسطت في مفاوضات من أجل تسوية الأزمة.

المصدر: روسيا اليوم