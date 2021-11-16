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November 16 2021 - 21:28

العدو الاسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين في الضفة المحتلة

منذ 49 mins 16 November، 2021
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقل عناصر وحدة “المستعربين” التابعة للعدو الإسرائيلي الثلاثاء ثلاثة شبان فلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصاد فسطينية “قام عناصر من وحدة المستعربين باختطاف الشبان الثلاثة بعد مهاجمتهم بجانب مفرق بيتا في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية”.

ولفتت المصادر الى ان “عناصر العدو اعتدوا بالضرب على الشبان قبل أن تعتقلهم عقب انضمام وحدة أخرى من قوات الاحتلال الإسرائيلية”.

وأشارت المصادر الى ان “الشبان الثلاثة هم محمد مشعل من سكان البلدة القديمة في نابلس، ومحمد غسان أبو حويلة، وفوزي أبو ليل وكلاهما من مخيم بلاطة شرقي نابلس”.

المصدر: فلسطين اليوم

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