الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و87 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل 3 وفيات و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “بيت لحم 14، الخليل 18، رام الله والبيرة 18، طوباس 2، طولكرم 4، أريحا والأغوار 3، جنين 2، نابلس 3، ضواحي القدس 0، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 23”.

وأضافت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “بيت لحم 9، الخليل 34، رام الله والبيرة 19، طوباس 3، طولكرم 4، أريحا والأغوار 0، جنين 14، نابلس 6، ضواحي القدس 7، قلقيلية 2، سلفيت 0، قطاع غزة 253″، وتابعت “تم تسجيل حالتي وفاة بكورونا في قطاع غزة وحالة وفاة في بيت لحم وحالة في جنين”.

المصدر: وكالة معاً