أرمينيا تطلب مساعدة روسيا بمواجهة أذربيجان

توجهت أرمينيا إلى روسيا بطلب مساعدتها في الدفاع عن سلامتها الإقليمية على خلفية “اعتداء أذربيجان عليها”، حسبما أفاد سكرتير مجلس الأمن الأرمني أرمين غريغوريان.

وقال غريغوريان الثلاثاء “بما أنه كان هناك اعتداء على أراضي أرمينيا السيادية من قبل أذربيجان، فنحن نتوجه إلى روسيا بدعوة الدفاع عن سلامة أرمينيا الإقليمية بناء على المعاهدة الموقعة بين بلدينا عام 1997 وتنفيذا للالتزامات المتبادلة في إطار منطق هذه المعاهدة”.

وأوضح غريغوريان أن “الحديث يدور عن طلب شفوي سيتم إضفاء صيغة إجرائية نصية عليه”، وتابع “نباشر هذه العملية ونتوقع أن تقدم روسيا المساعدة لنتمكن من استعادة سلامة أراضينا”، وأشار الى أن “يريفان تعمل أيضا على تفعيل آليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي (التي تشارك أرمينيا فيها إلى جانب روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان)، لإنهاء الوضع الحالي”.

وكانت وزارة الدفاع الأرمنية أفادت الثلاثاء بنشوب معارك محدودة في محافظة سونيك على الحدود مع أذربيجان، حيث لا يزال التوتر مرتفعا إلى أقصى حد.

المصدر: روسيا اليوم