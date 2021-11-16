اسعار خيالية للأدوية مع رفع الدعم تدريجياً

وقع فأس غلاء الداوء في راس المواطن بعد رفع الدعم عن قسم كبير من الادورة لا سيما ادوية الامراض المزمنة.
المصدر: قناة المنار
وقع فأس غلاء الداوء في راس المواطن بعد رفع الدعم عن قسم كبير من الادورة لا سيما ادوية الامراض المزمنة.
المصدر: قناة المنار
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن الدولة الروسية والشركات الروسية متعاونة لحل أزمة الدواء في لبنان. ولفت الوزير حسن في مقابلة مع المنار إلى أن زيارته إلى موسكو برفقة وزير الصناعة عماد حب الله ناقشت مسألة مواكبة الشركات اللبنانية لإبرام العقد النهائي مع الشركات ...