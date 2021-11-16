اسعار خيالية للأدوية مع رفع الدعم تدريجياً

الوزير حسن للمنار: تواصلنا مع الدولتين الروسية والسورية لحل أزمة الدواء في لبنان وهناك تعاون كبير

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن الدولة الروسية والشركات الروسية متعاونة لحل أزمة الدواء في لبنان. ولفت الوزير حسن في مقابلة مع المنار إلى أن زيارته إلى موسكو برفقة وزير الصناعة عماد حب الله ناقشت مسألة مواكبة الشركات اللبنانية لإبرام العقد النهائي مع الشركات ...