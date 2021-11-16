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November 16 2021 - 16:56

اسعار خيالية للأدوية مع رفع الدعم تدريجياً

منذ 7 mins 16 November، 2021
تقارير مصورة - لبنان

وقع فأس غلاء الداوء في راس المواطن بعد رفع الدعم عن قسم كبير من الادورة لا سيما ادوية الامراض المزمنة.

المصدر: قناة المنار

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