فرنسا.. اعتقال 23 مهرباً وإخلاء مخيم لمهاجرين غير شرعيين في دونكيرك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 16 2021 - 12:18

فرنسا.. اعتقال 23 مهرباً وإخلاء مخيم لمهاجرين غير شرعيين في دونكيرك

منذ 7 mins 16 November، 2021
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
أخبار دولية - فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء، اعتقال 13 مهرباً للبشر، خلال عملية تفكيك شبكة للمهربين في دونكيرك في شمال فرنسا. وقال دارمانان، في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، إنه “تم تفكيك شبكة للمهربين في دونكيرك، صباح اليوم، واعتقال 13 مهربا مهاجرا، ليرتفع العدد الإجمالي للمهربين المعتقلين إلى 1308 منذ يناير”، معتبرا أن “هؤلاء المهربين هم مجرمون يستغلون البؤس البشري، وهم مسؤولون عن الهجرة غير النظامية”.

كما أعلن دارمانان، أن قوات الأمن الفرنسية تعمل على إخلاء مخيم لمهاجرين غير شرعيين في غراند سانت، وهو موقع ساحلي شمالي قرب دونكيرك.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة