فرنسا.. اعتقال 23 مهرباً وإخلاء مخيم لمهاجرين غير شرعيين في دونكيرك

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء، اعتقال 13 مهرباً للبشر، خلال عملية تفكيك شبكة للمهربين في دونكيرك في شمال فرنسا. وقال دارمانان، في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، إنه “تم تفكيك شبكة للمهربين في دونكيرك، صباح اليوم، واعتقال 13 مهربا مهاجرا، ليرتفع العدد الإجمالي للمهربين المعتقلين إلى 1308 منذ يناير”، معتبرا أن “هؤلاء المهربين هم مجرمون يستغلون البؤس البشري، وهم مسؤولون عن الهجرة غير النظامية”.

كما أعلن دارمانان، أن قوات الأمن الفرنسية تعمل على إخلاء مخيم لمهاجرين غير شرعيين في غراند سانت، وهو موقع ساحلي شمالي قرب دونكيرك.

المصدر: روسيا اليوم