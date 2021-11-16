أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف من زيادة العرض وضعف الطلب

تراجعت أسعار النفط تحت ضغط من توقعات بزيادة الإمدادات وضعف الطلب.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.5% إلى 80.92 دولار للبرميل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار أو 1.3% إلى 79.71 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، متأثرين بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي لتهدئة الأسعار.

من ناحية أخرى، البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم، حيث دعا بعض المسؤولين إلى استغلال الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأميركية”.

وأضافت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي مع تحوم أسعار الخام بالقرب من أعلى مستوى لها في سبع سنوات.

المصدر: رويترز