الولايات المتحدة ترسل عسكريين إلى اوكرانيا على خلفية التوتر مع روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2021 - 16:36

الولايات المتحدة ترسل عسكريين إلى اوكرانيا على خلفية التوتر مع روسيا

منذ 32 mins 15 November، 2021
مجلس الشيوخ الاميركي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي مايك تيورنير أن الولايات المتحدة أرسلت عسكريين إلى أوكرانيا على خلفية التوتر مع روسيا بسبب ازمة المهاجرين.
وفي حديث لقناة “فوكس نيوز” الأميركية، دعا السيناتور الجمهوري الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود.وقال تيورنر إنه من بالغ الأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة منح معلومات استخباراتية وأسلحة فتاكة للسلطات الأوكرانية.
من جهته أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: قناة المنار

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