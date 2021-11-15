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November 15 2021 - 16:34

“طالبان” تعلن شن هجوم على مخابئ “داعش” في جنوب أفغانستان

منذ 1 ساعة 15 November، 2021
"طالبان" تسيطر على عواصم خمس ولايات مع احتدام المعارك
أخبار دولية - افغانستان

أعلنت شرطة “طالبان” في أفغانستان أن الحركة شنت اليوم الاثنين هجمات على عدة مخابئ مشتبه لتنظيم داعش في ولاية قندهار بجنوب البلاد.
وفي تصريح لوكالة “فرانس برس”، قال قائد شرطة “طالبان” الإقليمية، عبد الغفار محمدي، إن “هذه العملية ضد “تنظيم داعش – ولاية خرسان”، بدأت عند منتصف الليل في أربع مقاطعات في الولاية واستمرت صباحا”، مشيرا إلى أنه “تم حتى الآن قتل أربعة من مقاتلي داعش، واعتقال عشرة، وأن أحد الارهابيين فجر نفسه داخل منزل”.
ونقلت “فرانس برس” عن قال عضو في استخبارات “طالبان” قوله إن “ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا”.

المصدر: ا ف ب

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