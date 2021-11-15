حركة أمل: على المعنيين الخروج من حال المراوحة القاتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2021 - 15:04

حركة أمل: على المعنيين الخروج من حال المراوحة القاتلة

منذ 6 mins 15 November، 2021
حركة امل
لبنان

اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل في بيان له الاثنين أن “المدخل الأساس لأي حل هو خروج المعنيين من حال المراوحة القاتلة التي أوصلت البلاد إلى آخر درك يكون بدور الدولة الراعية التي تلتزم تطبيق الدستور والقوانين”.

وسأل البيان “عن البطاقة التمويلية التي لم توضع موضع التنفيذ بتسويف ولأسباب غير واقعية، في لحظة يحتاج فيها المواطن إلى ما يدعمه في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهها”.

وأكد البيان “الالتزام مع كتلة التنمية والتحرير العمل الجدي من أجل إقرار مجموعة من التشريعات التي تؤمن حماية أموال المودعين وتحصيلها باعتبارها حقوقا ممتازة لا يمكن التفريط فيها تحت أي عنوان من العناوين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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