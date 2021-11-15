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November 15 2021 - 15:04

الناتو: مستعدون لأي تطور للأوضاع على الحدود الأوكرانية – الروسية

منذ 53 mins 15 November، 2021
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
أخبار دولية - العالم

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف مستعد لأي تطور للأحداث على الحدود الأوكرانية، مشيرا إلى تحركات غير عادية للجيش الروسي بالقرب من تلك الحدود.
وأضاف الأمين العام للناتو في تصريح صحفي أمس الأحد: “لقد لاحظنا بعض التحركات غير العادية وتركيز القوات (الروسية)، ولهذا السبب نحن في حالة تأهب ونراقب الوضع، ومستعدون لأي تطور للأحداث”.

وفي نفس السياق قال ستولتنبرغ إن أوكرانيا تشعر بخيبة أمل لأن الوعد السابق بانضمامها إلى خطة عمل لعضوية الناتو، “للحماية من روسيا” لم يتحقق بعد.

وأوضح الأمين العام للناتو أنه لا يمكن دخول أوكرانيا إلى الحلف، إلا إذا دعمت جميع الدول الأعضاء الثلاثين ذلك.

وفي وقت سابق قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن الولايات المتحدة لا ترى حاليا في تحركات القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، إشارة  إلى نية روسيا التدخل في أراضي جارتها،بحسب تعبيره.

المصدر: تاس

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