3 جرحى بين الفلسطينيين باعتداء للمستوطنين الصهاينة شمال نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2021 - 13:32

3 جرحى بين الفلسطينيين باعتداء للمستوطنين الصهاينة شمال نابلس بالضفة المحتلة

منذ 43 mins 15 November، 2021
صهاينة
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح الاثنين باعتداء لمستوطنين صهاينة قرب قرية برقة، شمال نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مستوطنين هاجموا المزارعين في الاراضي القريبة من الطريق الواصل بين جنين ونابلس، ورشقوهم بالحجارة”.

وقالت المصادر إن “المواطن ناصر حجة أصيب بجروح في الوجه عقب استهدافه بحجر، فيما أصيب شادي أبو عمر برضوض، ومحسن ساري حجي بحجر في رأسه، خلال التصدي لهجوم المستوطنين”.

وأشارت المصادر إلى أن “المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين أثناء مرورها على شارع جنين نابلس، بالحجارة، ما أدى إلى تحطم أربع منها”.

المصدر: فلسطين اليوم

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