ماذا قال الاستطلاع حول “النشرة قبل النشرة – ابو راجح”؟

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي ضمن خانة “شارك برأيك” الاسبوعية استطلاع رأي تناول فقرة “النشرة قبل النشرة” التي تقدَّم يوميا على قناة المنار قبل نشرة الاخبار في اطار الشخصية الناقدة “ابو راجح” . وجاءت النتائج كالتالي:

ما رأيك بفقرة “النشرة قبل النشرة” وشخصية “أبو راجح”؟

عدد المشاركين: 2,095

إذاً 75% من المستطلعين لديهم نظرة ايجابية الى هذه الفقرة والشخصية التي تؤديها حيث ان من ضمنهم 55% يعتبرونها مميزة و20% يعتبرونها مقبولة. بينما نسبة 10% فقط ينظرون اليها بشكل سلبي، و15% غير متابعين لها.

تلقي نتائج الاستطلاع الضوء على اعجاب عام بما تقدمه هذه الفقرة من مضامين اجتماعية وسياسية تقدم النقد البنّاء لقضايا تطال الحياة اليومية كما تشارك المتابعين بالافكار التوعوية في احداث وملفات في داخل وخارج لبنان على السواء وتؤطرها بقالب اللغة العفوية – الواعية، التي يقدمها “ابو راجح”.