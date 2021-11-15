ماذا قال الاستطلاع حول “النشرة قبل النشرة – ابو راجح”؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2021 - 13:32

ماذا قال الاستطلاع حول “النشرة قبل النشرة – ابو راجح”؟

منذ 1 ساعة 15 November، 2021
استطلاع رأي
لبنان

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي ضمن خانة “شارك برأيك” الاسبوعية استطلاع رأي تناول فقرة “النشرة قبل النشرة” التي تقدَّم يوميا على قناة المنار قبل نشرة الاخبار في اطار الشخصية الناقدة “ابو راجح” . وجاءت النتائج كالتالي:

 

ما رأيك بفقرة “النشرة قبل النشرة” وشخصية “أبو راجح”؟

  • مميزة (55%)
     
  • مقبولة (20%)
     
  • غير متابِع (15%)
     
  • غير مقبولة (10%)
     

عدد المشاركين: 2,095

إذاً 75% من المستطلعين لديهم نظرة ايجابية الى هذه الفقرة والشخصية التي تؤديها حيث ان من ضمنهم  55% يعتبرونها مميزة و20% يعتبرونها مقبولة.  بينما نسبة 10% فقط ينظرون اليها بشكل سلبي،  و15% غير متابعين لها.

تلقي نتائج الاستطلاع الضوء على اعجاب عام بما تقدمه هذه الفقرة من مضامين اجتماعية وسياسية تقدم النقد البنّاء لقضايا تطال الحياة اليومية كما تشارك المتابعين بالافكار التوعوية في احداث وملفات في داخل وخارج لبنان على السواء وتؤطرها بقالب اللغة العفوية – الواعية، التي يقدمها “ابو راجح”.

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