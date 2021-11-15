وزارة الإعلام: بيان مفبرك منسوب الى قرداحي بتوقيع مزور – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2021 - 13:32

وزارة الإعلام: بيان مفبرك منسوب الى قرداحي بتوقيع مزور

منذ 1 ساعة 15 November، 2021
وزارة الاعلام اللبنانية
لبنان

قالت وزارة الإعلام في لبنان في بيان لها الاثنين “دأبت مواقع الكترونية ووسائل تواصل اجتماعي على بث بيانات مفبركة منسوبة الى وزير الاعلام جورج قرداحي، آخرها اليوم، يدعي مروجوه أنه موجه من الوزير الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة”.

واضافت الوزارة “تضمن البيان المزعوم الذي يحمل توقيعا مزورا لوزير الاعلام، ادعاء من ملفقيه مفاده أن التحقيقات بينت قيام بعض الموظفين بتسريب خطابات سرية وقرارات اتخذها الوزير لادارة ازمة وسائل الاعلام وأن الوزارة ستعاقب الموظفين الذين ثبت تورطهم، وان الوزير قرر اعادة هيكلة وزارة الاعلام”.

واكدت الوزارة أن “البيان المذكور ملفق وعار من الصحة تماما”، ولفتت الى “عدم صحة أي بيان أو موقف ينسب الى الوزير ما لم يكن صادرا عن الموقعين الرسميين للوكالة الوطنية للاعلام أو وزارة الإعلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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