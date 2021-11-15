جامعة في تبريز تحوز على مرتبة متفوقة وتستضيف مئات الطلبة الاجانب

حازت جامعة آزاد الاسلامية في تبريز / شمال غرب/ على مراتب متفوقة في البحوث العلمية والاكاديمية وتستضيف حاليا 600 طالب اجنبي معظمهم من بلدان الجوار لاسيما تركيا واذربيجان.

وقال رئيس الجامعة عزیز جوانبور إن الجامعة آزاد الاسلامية في تبريز هي إحدى خمس جامعات متفوقة في البلاد كما تعد في المرتبة الاولى على الصعيد البحثي وفق منظومة التقييم العلمي في البلاد.

واضاف: إن استاذين في الجامعة دخلا في قائمة العلماء المتفوقين في العالم الاسلامي.

ولفت الى ان الجامعة حازت على مراتب متفوقة في مختلف المهرجانات والمسابقات وقدمت مقالات بحثية وانجازات تقنية وعلمية كثيرة.

واشار الى ان الجامعة تضم 21 الف طالب و 550 استاذا فضلا عن تعاون مئات الاساتذة الآخرين في جامعات المحافظة مع الجامعة المذكورة في الشؤون التدريسية والبحثية.

المصدر: وكالة انباء فارس