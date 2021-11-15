شركة الاتصالات السعودية تستثمر 400 مليون دولار في التوسع في مراكز البيانات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2021 - 02:52

شركة الاتصالات السعودية تستثمر 400 مليون دولار في التوسع في مراكز البيانات

منذ 33 mins 15 November، 2021
Saudia STC
اقتصاد - صفحات منوعة

تعتزم شركة الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في الشرق الأوسط، استثمار 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) لإنشاء أكبر مركز بيانات سحابي في المنطقة، حيث تسعى المملكة إلى أن تصبح مركزا للرقمنة، حسبما ذكر متحدث باسم الشركة.
وتقوم شركة الاتصالات السعودية بتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج مركز البيانات بمنشأة تبلغ مساحة الأرض المخصصة لها أكثر من 180 ألف متر مربع، بحسب بيان.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيثم الفراج، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الاتصالات السعودية قوله في البيان “لدينا خطط كبيرة لمراكز البيانات الخاصة بنا لتصبح بوابة للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. شركة الاتصالات السعودية مستعدة للنمو لمواكبة الطلب.”

المصدر: dpa

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