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November 14 2021 - 18:58

الحشد الشعبي يختتم العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين

منذ 1 ساعة 14 November، 2021
الحشد الشعبي
العراق - عربي وإقليمي

اختتمت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الأحد، العملية الأمنية الواسعة التي بدأتها امس السبت في سلسلة جبال حمرين.

وانطلقت العملية من 8 محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول داعش.

وانقسمت المحاور الشمالية والشرقية أربعة منها أسندت مسؤوليتها الى قوات الجيش، والاربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول والـ110 والرابع و23 ولواء نداء ديالى، فضلا عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات.

وجاء تنفيذ العملية بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا داعش الإرهابي التي نفذت جرائم بحق المدنيين، فيما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العملية.

واسفرت العملية عن مسح وتطهير وتأمين مساحة كبيرة تقدر بـ 150 كم وتدمير 14 مضافة تابعة لفلول “داعش” الإرهابي تحتوي على مؤن لوجستية، فضلا عن تفجير نفق يستخدمه الارهابيون. كما تم ضبط عجلة تحتوي على معدات حفر الانفاق ومواد طبية.

المصدر: الحشد الشعبي

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