مشروب أسود يخفض ضغط الدم فورًا… ما هو؟

يرتفع ضغط الدم وينخفض بشكل طبيعي على مدار اليوم، ولكن عندما يظل مرتفعًا طوال الوقت، يضطر القلب إلى العمل بجهد أكبر.

وبمرور الوقت، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لهذا السبب، يجب اتخاذ تدابير لتقليل الضغط.

لحسن الحظ، يمكن القيام بذلك بتغييرات غذائية بسيطة، بحسب دراسة نشرت في “ديلي إكسبريس”.

الشاي الأسود هو أحد أكثر أدوية ضغط الدم فعالية.

كتب مؤلفو الدراسة: “الاستهلاك المنتظم للشاي الأسود يخفض ضغط الدم، على الرغم من أن تأثير هذا المشروب عليه لم يدرس بعد”.

لقد أدرك العلماء منذ فترة طويلة أن مراقبة ضغط الدم هو المعيار الذهبي للقياس، لأنه في هذه الحالة يتم أخذ متوسط قيمتها.

كيفية خفض ضغط الدم المرتفع

لتقليل ضغط الدم، تحتاج إلى تناول كميات أقل من الملح وتناول المزيد من الفواكه والخضار.

الفحوصات الطبية

لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم عادةً، لذا لا توجد سوى طريقة واحدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم – عن طريق قياسه.

يجب فحص ضغط الدم لدى أي شخص بالغ يتمتع بصحة جيدة أكبر من 40 عامًا كل خمس سنوات على الأقل.

المصدر: مواقع اخبارية