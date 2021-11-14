جامعة الجنان: نلتزم المعايير الأكاديمية والأنظمة المرعية

طمأنت رئاسة جامعة الجنان في بيان، طلابها العراقيين المسجلين لديها عدم شمولهم بالقرار الصادر عن دائرة البعثات والعلاقات الثقافية العراقية، والذي قضى بتعليق تسجيل الطلبة العراقيين بعد 11/11/2021، مشيرة الى أن القرار “حفظ حقوق هؤلاء الطلاب، وشمل فقط من يرغب في التسجيل حديثا، مما يدلل على طابعه المؤقت”.

وأعلنت أن “أبواب جامعتنا وكذلك سجلاتها مفتوحة أمام أي لجنة منصفة، تشكل بموافقة معالي وزير التربية ومجلس التعليم العالي في لبنان، للتأكد من تقيد الجامعة بالمعايير الأكاديمية والأنظمة المرعية الإجراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام