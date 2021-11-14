جامعة الجنان: نلتزم المعايير الأكاديمية والأنظمة المرعية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2021 - 00:00

جامعة الجنان: نلتزم المعايير الأكاديمية والأنظمة المرعية

منذ 29 mins 13 November، 2021
جامعة الجنان
لبنان

طمأنت رئاسة جامعة الجنان في بيان، طلابها العراقيين المسجلين لديها عدم شمولهم بالقرار الصادر عن دائرة البعثات والعلاقات الثقافية العراقية، والذي قضى بتعليق تسجيل الطلبة العراقيين بعد 11/11/2021، مشيرة الى أن القرار “حفظ حقوق هؤلاء الطلاب، وشمل فقط من يرغب في التسجيل حديثا، مما يدلل على طابعه المؤقت”.
وأعلنت أن “أبواب جامعتنا وكذلك سجلاتها مفتوحة أمام أي لجنة منصفة، تشكل بموافقة معالي وزير التربية ومجلس التعليم العالي في لبنان، للتأكد من تقيد الجامعة بالمعايير الأكاديمية والأنظمة المرعية الإجراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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