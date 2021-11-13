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November 13 2021 - 18:56

باكستان.. مقتل شرطيين وإصابة 6 أشخاص جراء هجومين قرب حدود أفغانستان

منذ 51 mins 13 November، 2021
باكستان وافغانستان
أخبار دولية - باكستان

أكدت الشرطة الباكستانية مقتل اثنين من عناصرها وإصابة آخر وخمسة مدنيين جراء هجومين وقعا اليوم السبت قرب حدود أفغانستان.
وأكد الضابط رفيع المستوى في شرطة منطقة باجور، عبد الصمد خان، في حديث لوكالة “رويترز” أن شرطيين قتلا صباح اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة قرب الحدود في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد.
وأما بخصوص الهجوم الثاني، فهو وقع في ضواحي مدينة كويته، مركز إقليم بلوشستان غرب البلاد، وخلف ستة مصابين، بينهم شرطي وطفلة وثلاث نساء.
ونفت حركة “تحريك طالبان باكستان” مسؤوليتها عن الهجوم، مبدية التزامها بالهدنة المتفق عليها مع حكومة إسلام آباد لمدة شهر.

المصدر: رويترز

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