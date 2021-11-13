الجيش اللبناني: توقيف شخصين في نيحا- البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2021 - 17:12

الجيش اللبناني: توقيف شخصين في نيحا- البقاع

منذ 29 mins 13 November، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
“بتاريخ 13/ 11/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ح.ي) والسوري (ح.ح) بعد أن كمنت لهما في بلدة نيحا- البقاع، ويتزعم الأول إحدى عصابات السلب بقوة السلاح والخطف في منطقة البقاع، وهو كان قد أقدم بتاريخ 8/ 7/ 2021 برفقة آخرين على قتل مؤهل أول متقاعد في قوى الأمن الداخلي خنقا في منطقة حاصبيا، كما عمد بتاريخ سابق على إطلاق النار باتجاه دورية لمديرية المخابرات ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين.
وكانت مديرية المخابرات قد أوقفت في وقت سابق عددا من أفراد العصابة التي يتزعمها المواطن (ح.ي) لتورطهم بأفعال جرمية مختلفة.
بوشر التحقيق مع الموقوفين الاثنين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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