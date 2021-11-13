إيران تطور حقل “بارس” الشمالي باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار

أعلن مساعد وزير النفط المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر عن مشروع لتطوير حقل “بارس الشمالي” باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار.

وأشار خجسته مهر إلى مشروع إنتاج الغاز من حقل “بارس الشمالي” في منطقة عسلوية جنوب إیران بما يعادل 4 مراحل من حقل “بارس الجنوبي” وقال: سيتم البدء قريبا بتطوير حقل “بارس الشمالي” باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار.

وأضاف أن تطوير المرحلة الأولى من حقل كيش مدرج أيضا في جدول الأعمال.

وأوضح بأن الإسراع بتطوير وإكمال المرحلة 11 من حقل “بارس الجنوبي” وكذلك الاستفادة من طاقات المناطق البرية في شركة النفط للمناطق الوسطى، يعدان من خطط زيادة إنتاج الغاز.

وتابع خجسته مهر أن توظيف استثمارات بقيمة 11 مليار دولار في القسم البحري سيزيد إنتاج البلاد من الغاز بمقدار 240 مليون متر مكعب يوميا.

المصدر: مواقع اخبارية