العدو الاسرائيلي والمستوطنون الصهاينة اعتدوا على الاراضي الزراعية في بيت أمر بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2021 - 17:22

العدو الاسرائيلي والمستوطنون الصهاينة اعتدوا على الاراضي الزراعية في بيت أمر بالضفة المحتلة

منذ 8 mins 12 November، 2021
زيتون فلسطين
عربي وإقليمي - فلسطين

اقتلعت قوات العدو الإسرائيلي بالتعاون مع المستوطنين الصهاينة الجمعة عشرات أشجار اللوزيات المثمرة وجرفت أراضي المواطنين الزراعية، التي تقام عليها مستوطنة “كرمي تسور” في بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتلعت أكثر من 130 شجرة لوزيات مثمرة، وجرفت أراضي زراعية، تبلغ مساحتها خمسة دونمات، وتعود ملكيتها لعائلتي سعيد بعران، وصبارنة، تمهيدا لتوسيع المستوطنة المذكورة”.

وأشارت المصادر الى أن “قطعة الأرض تقع داخل سياج المستوطنة، علما أن أصحابها يملكون الأوراق التي تثبت ملكيتها لهم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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