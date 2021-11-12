الرئيس عون: لبنان لا يمكنه القبول بإبقاء النازحين السوريين على أراضيه

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون نائب رئيسة المفوضية الاوروبية مارغاريتس سكيناس الجمعة أن “لبنان الذي يتفهم الهواجس الاوروبية حيال الهجرة غير الشرعية الى عدد من دول الاتحاد الاوروبي، يأمل ان يتفهم الاتحاد الهواجس اللبنانية على هذا الصعيد، لا سيما وأنه يستضيف على اراضيه اكثر من مليون و500 الف نازح سوري ونحو 500 الف لاجئ فلسطيني، وقد تركت هذه الاستضافة تداعيات كثيرة على الاقتصاد اللبناني وزادت من تفاقم الازمات المالية والاجتماعية والتربوية والصحية التي يواجهها”.

وقال الرئيس عون إن “لبنان يتخذ اجراءات لمنع اي هجرة غير شرعية من اراضيه في اتجاه اوروبا والقوى العسكرية والامنية تراقب البحر دائما لمنع عمليات تهريب الاشخاص في اتجاه الدول المجاورة، لكن في المقابل لم يلق لبنان تجاوبا مع الدعوات التي وجهها مرارا وتكرارا لمساعدته على تسهيل عودة النازحين السوريين الى اراضيهم، لا سيما في المناطق الامنة التي ارتفعت نسبتها كثيرا بعدما انحصرت المواجهات المسلحة في منطقة ادلب”، وتابع ان “لبنان الذي يتخذ التدابير الآيلة الى منع الهجرة غير الشرعية من اراضيه، يأمل أن يلقى معاملة بالمثل من دول العالم ولا سيما الدول الاوروبية، لأنه لم يعد في مقدوره تحمل المزيد من الاعباء التي ساهمت في تردي الاوضاع الاقتصادية والمالية فيه”.

ولفت الرئيس عون الى ان “استمرار المجتمع الدولي في تجاهل الدعوات اللبنانية لتسهيل عودة النازحين السوريين الى وطنهم، بدأت تحدث شكوكا بأن ثمة من يعمل لإبقائهم في لبنان”، واكد “هذا ما لا يمكن للبنانيين القبول به نظرا للتأثير السلبي الذي يحدثه في الوضع الديموغرافي المرتكز على التوازن بين مختلف المكونات اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام