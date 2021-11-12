الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 4 وفيات و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و277 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن “حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (2)، جنين (2)”، وأوضحت أن “الإصابات الجديدة سجلت كما يلي: طوباس (7)، الخليل (37)، ضواحي القدس (3)، بيت لحم (12)، جنين (14)، رام الله والبيرة (13)، طولكرم (5)، أريحا والأغوار (2)، نابلس (7)، قلقيلية (1)، قطاع غزة (146)”.

وأشارت الوزارة إلى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (3)، الخليل (37)، ضواحي القدس (4)، بيت لحم (27)، جنين (12)، رام الله والبيرة (32)، طولكرم (2)، أريحا والأغوار (4)، نابلس (6)، قلقيلية (2)، سلفيت (1)، قطاع غزة (147)”.

المصدر: فلسطين اليوم