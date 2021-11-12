الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 12 2021 - 17:22

الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا

منذ 2 ساعة 12 November، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 4 وفيات و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و277 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن “حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (2)، جنين (2)”، وأوضحت أن “الإصابات الجديدة سجلت كما يلي: طوباس (7)، الخليل (37)، ضواحي القدس (3)، بيت لحم (12)، جنين (14)، رام الله والبيرة (13)، طولكرم (5)، أريحا والأغوار (2)، نابلس (7)، قلقيلية (1)، قطاع غزة (146)”.

وأشارت الوزارة إلى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (3)، الخليل (37)، ضواحي القدس (4)، بيت لحم (27)، جنين (12)، رام الله والبيرة (32)، طولكرم (2)، أريحا والأغوار (4)، نابلس (6)، قلقيلية (2)، سلفيت (1)، قطاع غزة (147)”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة