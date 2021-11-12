المرابطون: لاتخاذ المسار الصيني كمثل ومثال لتطوير قدرات الأوطان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2021 - 15:50

المرابطون: لاتخاذ المسار الصيني كمثل ومثال لتطوير قدرات الأوطان

منذ 1 ساعة 12 November، 2021
المرابطون
غير مصنف

هنأت حركة الناصريين المستقلين – المرابطون في بيان لها الجمعة “الحزب الشيوعي الصيني الصديق بالتجربة التاريخية لمساعيه على مدار 100 عام”.

ونوهت الحركة “بالتجربة الرائدة والرائعة والعظيمة للحزب الصيني في التجديد المستمر والمبادرات، التي تصب دائما في مصلحة الشعب الصيني، ازدهارا وتقدما وقوة، ليس فقط على صعيد الداخل الصيني، إنما على مستوى العالم ككل”.

ودعت الحركة “كل أحرار العالم والشعوب الصديقة إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار واتخاذ المسار الواقعي الصيني كمثل ومثال في سبيل تحسين وتطوير قدرات أوطانهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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