الوزير قرداحي: لم أطرح موضوع الاستقالة مع الرئيس بري وهناك استغلال لقضيتي من البعض لتقدمة براءة ذمة للسعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2021 - 14:00

الوزير قرداحي: لم أطرح موضوع الاستقالة مع الرئيس بري وهناك استغلال لقضيتي من البعض لتقدمة براءة ذمة للسعودية

منذ 9 mins 12 November، 2021
جورج قرداحي
لبنان

أعلن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي أنه ناقش مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي “موضوع قانون الاعلام الموجود في لجنة الإدارة والعدل”، موضحاً أن النقاش تمحور حول “كيفية إخراجه من اللجنة وإرساله إلى اللجان المشتركة ثمّ إلى المجلس النيابي لإقراره لأننا بحاجة إلى قانون إعلام عصري في لبنان”. ورداً على سؤال حول ما إذا ناقش مع بري موضوع الاستقالة، قال قرداحي “لم أطرح موضوع الاستقالة مع الرئيس برّي، يُصوّرون قضية قرداحي كأنها مشكلة لبنان الأساسيّة وتناسوا المصائب التي أوصلوا لبنان إليها”.

 وتابع “مشكلة الحكومة ليست أنا وقبل نشر مقابلتي، الحكومة لم تكن تجتمع”، قائلاً عند سؤاله عن الحل، “اسألوا رئيس الحكومة”. وفي السياق، أعلن قرداحي أنه “إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الراعي، فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد لا رئيس الحكومة ولا المملكة العربية السعودية التي أحترمها ونحن ندرس الموضوع والتطورات”، مضيفاً “عندما يكون هناك ضمانات أنا حاضر”. ولفت وزير الاعلام إلى أن “هناك ابتزاز وأعتقد أن السعودية ودول الخليج صدرها رحب”، مضيفاً “لا نريد استفزاز أحد وهناك مزايدات كثيرة من الداخل واستغلّوا قضيتي لتقديم براءة ذمة الى الخليج”.

المصدر: موقع المنار

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