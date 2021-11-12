طقس نهاية الاسبوع غائم جزئيا ودرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2021 - 11:16

طقس نهاية الاسبوع غائم جزئيا ودرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية

منذ 15 mins 12 November، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح أحيانا.
– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بداية الاسبوع المقبل مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية.
– الطقس المتوقع في لبنان:
– السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل وتنشط الرياح أحيانا.

– الأحد: غائم اجمالا بسحب متوسطة مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الجنوبية فترة بعد الظهر.

– الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية ، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المناطق الجبلية بعد الظهر.
– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 13 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية شمالية شرقية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.
– الانقشاع: جيد.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 55 %.
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
– حرارة سطح الماء: 25 درجة.
– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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