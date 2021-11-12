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November 12 2021 - 12:48

ماذا تفعل حفنة من الزبيب يوميا بالجسم؟

منذ 1 ساعة 12 November، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت الدكتورة آنا ميليخينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الزبيب يخفض مستوى الكوليسترول الضار وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وتنصح الخبيرة  بضرورة إضافة الزبيب إلى النظام الغذائي اليومي، حيث يكفي تناول 25 غرام منه في اليوم.

يحتوي الزبيب على مركبات الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للأكسدة، وتخفض مستوى الكوليسترول الضار وتحسن مرونة الأوعية الدموية وبذلك تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية”.

وتشير الخبيرة إلى أن أنواع العنب الحمراء تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بالأنواع البيضاء، وتقول:”أضيفوا الزبيب إلى العصيدة والفطائر والسلطات للحصول على الألياف الغذائية والفيتامينات والطعم اللذيذ”.

وتضيف أنه يمكن أن يسبب تناول كمية كبيرة من الزبيب الإسهال والغثيان وحتى التقيؤ. لذلك لا ينصح بتناول الزبيب الأسود مع المضادات الحيوية، لأنه يقلل كمية الدواء التي يمتصها الجسم.

المصدر: نوفوستي

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