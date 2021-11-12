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November 12 2021 - 11:16

اجتماع في السرايا برئاسة ميقاتي

منذ 1 ساعة 12 November، 2021
السراي الحكومي
لبنان

يرأس رئيس مجلس الوزاء نجيب ميقاتي، في هذه الاثناء في السرايا الحكومية، اجتماعا يشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير الصحة العامة فراس ابيض، ممثل وزارة الشؤون الأجتماعية ريمون طربيه، المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان نجاة رشدي، ممثل اليونيسف في لبنان يوكي موكيو، مديرة السياسات في اليونيسف ساره هايغ، المديرة الأقليمية للدولة العربية في منظمة العمل الدولية ربى الجردات، المديرة التقنية للحماية الإجتماعية في منظمة العمل الدولية رانيا غناسيو، مدير برنامج لبنان في منظمة الأغذية العالمية عبدالله الوردات، رئيس مجموعة بيوند جيلبير ضومط، النائب نقولا نحاس والمستشار الإقتصادي للرئيس ميقاتي سمير ضاهر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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