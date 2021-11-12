عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 12 تشرين الثاني 2021

العناوين



الأخبار:

– السيد نصر الله: لن نتنازل للرياض

– اغتيال عرفات: عباس أمَر بطمس الحقيقة

– 17 عاماً على رحيل عرفات: الحقيقة مُغيّبة … بأمرٍ من عباس

‫- سقطة صادمة للبنان: «قدرنا الزَعَل»

‫- النائب العام المالي «ينيّم» ادعاء جديداً: تغطية قضائية لجرائم «سوليدير»

– الكويت: لا تأشيرات قبل استقالة قرداحي؟

البناء:

– السيد نصرالله يرسم خرائط الصراع: الأميركي يعيد النظر «الإسرائيلي» قلق معادلة الجليل قائمة

– نصر اليمن يمني اعتراف عربي بنصر سورية هيمنة حزب الله كذبة أول الوهن استقالة وهبي

– لا نريد أزمة مع السعودية لا ذكر للبنان والحزب في محاضر مفاوضات بغداد الأولوية للسيادة

الديار:

– نصرالله يمنح السعودية فرصة «للنزول عن الشجرة» ويزيد قلق «اسرائيل»

– المملكة ترفض «مبادرة» ميقاتي: خطوات تصعيدية ومطالب «تعجيزيّة»!

– القرار الظنّي مخرج للافراج عن الحكومة «والدستوري» مرشّح للشلل؟

الجمهورية:

– ضغوط أوقفت سجال عون-بري

– وقفة تضامنية مع الموقوفين

– الأزمة مع الرياض على غاربها .. ودخول تركــي على الخط

النهار:

– الدولار 23 الفاً… على صفيح التعطيل والتصعيد

اللواء:

– الهوة تتسع بين الحكومة وحزب الله.. والملفان عالقان!

– عون: 82٪ من اللبنانيين فقراء.. ولا أزمة محروقات لكن التهاب بالأسعار

الاسرار

البناء:

– اتصل مسؤول في حزب لبناني يخاصم حزب الله بقيادي في حزب حليف للحزب سائلاً: في أي نصف تعتقد أن السيد نصرالله يصنفنا ضمن قوله «إن الخصوم نصفان نصف لا يريد الحرب الأهلية ونصف لا يقدر عليها».

– توقف دبلوماسيون أمام إشارة السيد حسن نصرالله في سياق رده على كلام منسوب لإيران في المفاوضات مع السعودية حول مراجعة السيد نصرالله بشأن حرب اليمن وهجوم مأرب بقوله، إنه يطلع على محاضر جلسات المفاوضات التي شهدتها بغداد ومغزى ذلك ومغزى الكشف عنه.

النهار:

– يُنقل أن عوائق وصعوبات فرملت استكمال المصالحات التي سعى لها وزير سابق، والمسألة عالقة حالياً دون أن تتوقف الجهود لطيّها.

– بات محسوماً أن ابن شقيق نائب سابق ومن عائلة تاريخية معروفة في الجبل بات ترشّحه محسوماً على لائحة أساسية سبق أن خاض الانتخابات الماضية عليها.

– لاحظ مرجع رقابي الترشيح المبكر لوزراء طاقة سابقين للانتخابات النيابية وسأل هل يستعجلون للحصول على الحصانة النيابية.

– أكد مرجع مصرفي أن الجهل يسيطر على معظم الطروحات الحالية المتعلقة بالتحويلات الخارجية الجارية منذ اندلاع الثورة، فمصرف لبنان لا يعلم بالتحويلات التي أجرتها المصارف إلى الخارج بسبب السرية المصرفية، وتاليا لا يمكنه اعطاء اي معلومات عنها.

– تردد امس ان زيارة رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون هدفه تزكية مستشاره انطوان حبيب لرئاسة مصرف الاسكان.

– يُسجّل عتب من مسؤولي حزب مسيحي بارز على مرجع سياسي، على خلفية كلام أطلقه بحق رئيس حزبهم، دون أن يدخلوا في أيّ ردّ، حفاظاً على حسن العلاقة بين الحزبين.

اللواء:

– من شأن خطة إعادة بناء سوريا أن تكسر تدريجياً مندرجات قانون قيصر، لتتمكن الشركات الأميركية من أخذ مكانها في هذه العملية الضخمة، حسب دبلوماسي لبناني..

– ما تزال كتل كبرى تابعة لأحزاب السلطة، مترددة في المجال الانتخابي، لا سيما لجهة التوقيت أولاً..

– تتحدث معلومات عن أن مخزون المحطات والشركات من المحروقات وفير جداً لدرجة أن التهويل بإفتعال أزمة سرعان ما انكشف، وحدث تراجع!

نداء الوطن:

– كلفت إحدى الحملات الانتخابية تحالفاً مختلطاً لشركات الاحصاءات والمحاسبة لتحديد كلفة الانفاق الانتخابي حيث تبين ان كلفة بدل النقل للناخب المقيم خارج الدائرة الانتخابية تتراوح بين 30 و 70 دولاراً، ولوحظ ان الدراسة احتسبت ثمن الصوت الانتخابي على اساس معدل التضخم ونسبة الفقر، حيث قدرت ثمن الصوت الانتخابي للناخب في الدوائر ذات اللون الواحد بـ 20 دولاراً، وبدل الصوت الانتخابي للناخب في المناطق المختلطة بـ 150 دولاراً.

– قامت مديرية المحاسبة في وزارة المالية بتسريب كافة البيانات المالية والموازنات المتعلقة بمؤسسات المياه ومؤسسة كهرباء لبنان وبعض المؤسسات العامة، الى احد المكاتب الاستشارية المكلف بتنظيم دراسة جدوى حول امكانية خصخصتها وإشراك القطاع الخاص فيها.

– إستدعى جهاز أمني مديرة عامة في وزارة حساسة لاستيضاحها حول مخالفات مالية في منشآت تابعة لها بالاضافة الى فروقات الاسعار المعتمدة لديها وتلك التي اعتمدتها دائرة المناقصات، ما استوجب تدخلات سياسية مع هذا الجهاز.

الجمهورية:

– تبين من مراجع معنية أن مصدر بعض الشائعات تجاه رئيس تيار بارز صدر من مسؤولين سابقين للتلاعب بأعصاب الناس.

– ينتظر في حال من الإرتباك، نواب ومسؤولون في تيار بارز موقف رئيس التيار لجهة ترشيحهم الى الانتخابات أم عدمه.

– أعربت جهة سياسية عن تخوفها من أن لبنان متجه الى الأسوأ مهما فعلنا.

المصدر: صحف