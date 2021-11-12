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November 12 2021 - 03:40

واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة هايتي

منذ 20 mins 12 November، 2021
هايتي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

حثت الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة هايتي بينما تشهد هذه الدولة الكاريبية أعمال عنف ترتكبها عصابات ونقصا في الوقود وعدم استقرار سياسي.

وأصدرت السفارة الأمريكية في هايتي، اليوم الخميس، بيانا نصحت فيه مواطني الولايات المتحدة “بمغادرة هايتي الآن عبر وسائل تجارية”.

وقالت السفارة إن “المواطنين الأمريكيين يجب أن يقيموا بدقة مخاطر السفر إلى هايتي أو البقاء هناك في ضوء الوضع الأمني الحالي والتحديات المرتبطة بالبنى التحتية”.

وأضافت السفارة الأمريكية أن “النقص الواسع في الوقود قد يحد من الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ بما في ذلك الوصول إلى المصارف والتحويلات المالية والرعاية الطبية الطارئة والإنترنت والاتصالات وخيارات النقل العام والخاص”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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