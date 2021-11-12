مقتل 4 أشخاص إثر غرق قارب للهجرة غير الشرعية في المغرب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 12 2021 - 03:40

مقتل 4 أشخاص إثر غرق قارب للهجرة غير الشرعية في المغرب

منذ 57 mins 12 November، 2021
618d06864c59b7394333d7da
المغرب - عربي وإقليمي

لقي 4 أشخاص حتفهم، اليوم الخميس، إثر غرق قارب معد للهجرة غير الشرعية، في مصب واد الشراط في المغرب.

وأفادت السلطات المحلية، بأن القارب تحطم في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفور علمها بالحادث تدخلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 3 أشخاص، نقلوا على الفور إلى مستشفى سيدي لحسن بمدينة تمارة، وانتشال جثث 4 أشخاص آخرين، فيما تستمر عملية البحث للعثور على باقي ركاب القارب.

هذا، وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد جميع الظروف والملابسات التي تم فيها تنظيم هذه العملية غير القانونية.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة