السيد نصر الله: لو كان هذا مجرد كلام إعلامي لما يحتاج الإسرائلي هذا الجهد الإنفاق والمناورات، هذا دليل على أن الإسرائيلي يثق جيدا بالمقاومة في لبنان وبصدق وعدها وبقدرة رجالاها وعلو شانها وأهمية عقولها الاستراتيجية ويتصرف على هذا الأساس ولا يستهين – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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November 11 2021 - 16:30

السيد نصر الله: لو كان هذا مجرد كلام إعلامي لما يحتاج الإسرائلي هذا الجهد الإنفاق والمناورات، هذا دليل على أن الإسرائيلي يثق جيدا بالمقاومة في لبنان وبصدق وعدها وبقدرة رجالاها وعلو شانها وأهمية عقولها الاستراتيجية ويتصرف على هذا الأساس ولا يستهين

منذ 8 mins 11 November، 2021
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